Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:18

Кабинет министров Сомали одобрил подписанное с Турцией 10-летнее соглашение в сфере оборонного сотрудничества. Власти Сомали долго пробовали и выбирали партнеров, способных реально помочь им навести порядок в разорванной войной стране – и теперь пришли к окончательному решению: такой должна быть Анкара. На нее сейчас у сомалийцев все надежды.

«Это соглашение положит конец страху перед терроризмом, пиратами, незаконным рыбным промыслом, отравлениями, злоупотреблениями и угрозами из-за рубежа», – сказал по этому поводу премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре, добавив, что «у Сомали будет настоящий союзник, друг и брат на международной арене». Сомали – это большая стратегия для Турции, поскольку является для Анкары воротами в Африку. Но турки не ломили напролом, навязывая Сомали свое присутствие – а действовали неспешно, методично и, как выяснилось, неотвратимо. Патрулирование прибрежных вод и борьба с пиратством, помощь в управлении международным аэропортом в Могадишо, военная база в столице Сомали – все это было лишь этапами большого пути на сомалийском треке. И вот теперь – соглашение, согласно которому Турция получила полную власть над сомалийскими территориальными водами на 10 лет. А 30% ресурсов исключительной экономической зоны Сомали будут использоваться Турцией для поддержки восстановления военно-морского флота Сомали и борьбы с незаконным рыболовством.

Но было бы в корне неверным говорить, что соглашение с сомалийцами является финальным аккордом турецких усилий в этом африканском государстве. Скорее – это начало большой игры, в которой будут с одной стороны участвовать Анкара и Могадишо, а с другой – Эмираты, Эфиопия и де-факто независимые сомалийские провинции Пунтленд и Сомалиленд. И стоящие за ними группировки «Исламское государство» и Аш-Шабаб. Сомалийская Республика ныне не существует как единое государство. Сомали – это полный провал ООН, США, Африканского союза, Лига арабских государств. И еще нескольких международных организаций «второго ряда», вроде Межправительственной организации по развитию, объединяющая все страны Африканского Рога и Международной контактной группы по Сомали. Называя вещи своими именами, Анкара взвалила на себя этот «чемодан без ручки», оказавшийся для других неподъемным – и собирается нести его дальше, рассчитывая на успех. Остается только пожалеть и Реджепа Эрдогана, и главу турецкой дипломатии Хакана Фидана, и главу MIT Ибрагима Кылына, которым и реализовать сценарий турецкого участия в сомалийском кейсе. Впрочем, эти господа трудностей не боятся и от них не бегут, всякий раз демонстрирую высочайший профессионализм.