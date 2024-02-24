Лукашенко снова идет в президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2025 году, передают белорусские СМИ.

Один из журналистов, присутствовавших на избирательном участке, задал вопрос, пойдет ли Александр Лукашенко на следующие выборы, он ответил утвердительно.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им (оппозиции), что пойду. Чем сложнее будет обстановка, тем активней они будут будоражить наше общество», – сказал Лукашенко.

В воскресенье, 25 февраля, в Беларуси проходит единый день голосования. Избираются депутаты Палаты представителей и местных советов. Участки для голосования открылись в 8 утра и будут работать до 20 вечера без перерыва. Лукашенко уже проголосовал на одном из участков, расположенном в здании Белорусского государственного университета физкультуры в Минске.

Следующие выборы президента Беларуси запланированы на 2025 год. Александр Лукашенко возглавляет Беларусь на протяжении шести президентских сроков, начиная с 1994 года.