Синоптики спрогнозировали морозную погоду

В понедельник, 26 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Прогнозируется северо-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем - 4-6° тепла.

Атмосферное давление составит 776 мм рт. ст., относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны снег и мокрый снег. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 4-7° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорьях - 11-16° мороза, днем - 1-6° мороза. Ночью и утром в некоторых горных районах на дорогах возможен гололед на дорогах.