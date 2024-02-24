Лукашенко посоветовал Пашиняну «не делать лишних движений»
В Беларуси «абсолютно спокойно» реагируют на прозвучавшие заявления Еревана о членстве в ОДКБ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам после голосования на выборах. Его слова передает БЕЛТА.
«Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится», - сказал глава белорусского государства.
По его словам, официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало.
Лукашенко посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений: «Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то».
«Политикам в Ереване нужно очнуться, чтобы не потерять то, что есть. Надеюсь, они на меня не обидятся. Время многое меняет, и ситуация изменится вообще в мире. Поэтому компактным государствам не надо делать лишних движений. Мне кажется, Никол сделал эмоциональное заявление», - цитирует телеграм-канал «Пул Первого» Лукашенко.