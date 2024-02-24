Лукашенко посоветовал Пашиняну «не делать лишних движений»

«Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Не захотят они быть в ОДКБ - оно не рухнет, не разрушится», - сказал глава белорусского государства.

В Беларуси «абсолютно спокойно» реагируют на прозвучавшие заявления Еревана о членстве в ОДКБ. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал журналистам после голосования на выборах. Его слова передает БЕЛТА.

По его словам, официальных уведомлений от Еревана пока на этот счет не поступало.

Лукашенко посоветовал армянской стороне не торопиться и не делать резких движений: «Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то».

«Политикам в Ереване нужно очнуться, чтобы не потерять то, что есть. Надеюсь, они на меня не обидятся. Время многое меняет, и ситуация изменится вообще в мире. Поэтому компактным государствам не надо делать лишних движений. Мне кажется, Никол сделал эмоциональное заявление», - цитирует телеграм-канал «Пул Первого» Лукашенко.