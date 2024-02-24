Samsung покажет умное кольцо

Компания Samsung представит умное кольцо Galaxy Ring на выставке Mobile World Congress 2024, которая пройдет в феврале в Барселоне. Об этом информирует «Коммерсант».

Новый аксессуар впервые покажут широкой публике. Кольцо южнокорейский производитель позиционирует как «устройство нового форм-фактора, которое упрощает повседневный контроль за здоровьем и позволяет поддерживать более разумный и здоровый образ жизни с цифровой оздоровительной платформы — Samsung Health».

Детальной информации об аксессуаре и сроках его выхода в продажу пока нет, но ожидается, что случится это до конца 2024 года.