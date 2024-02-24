Лукашенко: Дни Украины сочтены...

Власти Украины должны пойти на переговоры с Россией, иначе «дни Украины как страны сочтены». Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко в общении с журналистами после участия в первом в истории Беларуси едином дне голосования.

«Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены, - заявил Лукашенко. - Если сейчас пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну».

По мнению Лукашенко, сейчас есть достаточно оснований для мирных переговоров. Поэтому нужно остановиться и договариваться.

«Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены, - утверждает Лукашенко. - Если сейчас (украинской стороне) не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну».