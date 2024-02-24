В ночь на 25 февраля армия РФ нанесла массированный удар по городу Константиновка Донецкой области Украины, предварительно ракетами С-300, сообщают украинские СМИ.

Жители Константиновки заявили, что около двух часов ночи прогремели мощные взрывы.

«Сегодня после полуночи Россия нанесла массированный удар по Константиновке, предварительно ракетами С-300. Ранен гражданский человек. Разрушениям подверглись здание железнодорожного вокзала, храм, 2 частных и 12 многоквартирных домов, 21 магазин, 19 торговых павильонов, три учебных заведения, 2 админздания, почта, киоск», - говорится в сообщении полиции.

Россия эти сведения не комментировала.