Япония анонсировала новые антироссийские санкции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о намерении ввести дополнительные санкции в отношении российских граждан и организаций, выражая тем самым солидарность с решением стран-участниц G7.

Кисида указал на важность проявления единства с Украиной в свете продолжающихся боевых действий и сложной обстановки. Он также отметил, что поддержка Киева остается одним из основных приоритетов Японии в 2024 году.

Япония объявила о введении новых санкций после саммита лидеров стран G7, который состоялся 24 февраля - в день второй годовщины вторжения России в Украину. На саммите было решено предпринимать меры, направленные на сокращение доходов России от экспорта энергоресурсов. В частности, страны G7 обязались ужесточить контроль за ценами на российскую нефть и ввести санкции против тех, кто помогает обходить ограничения.

США уже ввели около 500 санкций против России, затрагивая различные секторы, включая «Национальную систему платежных карт» (НСПК), производителя автомобилей Aurus, ФГУП «НАМИ», группу ПИК, «Мечел» и другие. Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций, расширив списки товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Этот список включает возможные детали для разработки и сборки дронов. Также наложены экспортные ограничения на 27 организаций, обвиняемых в поддержке военно-промышленного комплекса России, расположенных в различных странах, включая Индию, Китай, Казахстан, Таиланд, Сербию и Шри-Ланку.