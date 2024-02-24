Лукашенко заявил, что не поддержит слияние России и Беларуси

По мнению Лукашенко, Беларусь и Россия могут быть сильнее в качестве независимых государств: «Два суверенных, независимых государства. Которые, как я говорил, могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное какое-то государство».

Он отметил, что зачастую в России и особенно в Беларуси «кто-то думает, что «союзное государство, завтра объединимся, в Кремле будет власть»: «Я - уходящий президент, я это часто говорю. Но я абсолютно убежден, что кто бы не пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных государства».

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко при этом отметил: «Мы всегда будем едины с Россией». «В такой ситуации мы противостоять можем любому противнику», - заявил он.

Президент Беларуси также сказал, что нынешний мир понимает только силу: «Если мы, простите меня, сопли распустим и будем бороться за демократию и некую эфемерную свободу - вы увидели, какая у них «демократия»...»