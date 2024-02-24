Главные военные Украины отправились на передовую: «Обстановка сложная»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили командные пункты украинских военных на передовой, говорится в официальном аккаунте Сырского в фейсбуке.

Ситуацию на фронте Сырский описывает так: «Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля».

По словам Сырского, к числу необходимых дальнейших действий относится «защита войск от дронов и ударов с воздуха УАБами [управляемыми авиабомбами], а также усиление отдельных участков фронта».

Он заявил, что вместе с командующими они тщательно проанализировали ситуацию и обсудили будущие шаги, включая возможности маневренной и позиционной обороны, а также укрепление отдельных участков.

Украинские военные сообщают, что после взятия города Авдеевки в Донецкой области российские войска ведут штурмовые действия на нескольких участках фронта, в том числе в Донецкой области, а также в направлении Купянска Харьковской области и в районе поселка Работино в Запорожской области.