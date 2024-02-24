Михаил Малкин выиграл Кубок мира в Баку

В Баку на Национальной гимнастической арене близится к завершению Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Наш чемпион мира Михаил Малкин завоевал золото. В финале он набрал 31,100 балла.

2-е место у другого азербайджанского спортсмена Адиля Гаджизаде, получившего от судей 29,400 балла. Бронза у португальца Васко Песо (28,700).

Напомним, в Кубке мира принимали участие спортсмены из 32 стран.