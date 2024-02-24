Лукашенко заявил, что его «свергнуть будет очень сложно»

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что оппонентам власти не удастся реализовать ни один из вариантов ее свержения. Об этом он заявил журналистам на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы.

«Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что», - цитирует ТАСС белорусского лидера.

По его словам, «все равно, вдолгую они (оппоненты власти) будут играть или вкороткую, цель одна - надо Беларусь развернуть в обратном направлении». «А для того, чтобы ее развернуть, надо свергнуть ныне действующую власть. Это будет очень сложно, я уверен. Особенно после проведения единого дня голосования, выборов», - считает Лукашенко.

По его мнению, противники белорусской власти и недоброжелатели на Западе «будут пробовать, будут качать». Он сказал, что Беларусь и Россия совместно могут противостоять любому противнику.