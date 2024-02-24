Россиянин обманул ФСБ

Полковник Юрий Проценко придумал свой план, когда узнал о том, что ведомство заказывает научно-исследовательские работы для создания измерительного комплекса. Мужчина оформил ИП на родственника и заключил с ФСБ соответствующий договор.

В российской Балашихе полковник запаса обманул ФСБ, подкупил сотрудника воинской части и похитил почти 60 миллионов рублей. Он должен был потратить эти средства на занятия наукой, пишут российские СМИ.

Проценко организовал схему, куда вовлек своих подчиненных из приемочной комиссии — они готовили документы о несуществующих работах и искали аналоги якобы разрабатываемых изделий, чтобы согласовать выделение необходимых сумм. Кроме того, злоумышленники подделывали экспертизы, по результатам которых работы шли хорошо.

Чтобы фиктивные исследования не стали проверять, мужчина заплатил одному из сотрудников воинской части 1,2 миллиона рублей. Перед прокурорской проверкой Проценко показал несколько макетов изделий, которые поставляли им в рамках других исследований — их он выдал за проект измерительного комплекса. Подобную схему аферист провернул четыре раза, и никто не догадался, что полковник показывает бесполезные макеты.

Всего Проценко вместе с сообщниками получил 55,89 миллиона рублей. Когда схему раскрыли, полковник признал вину, помогал следствию. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.