Главный дипломат Евросоюза заявил о решающих «ближайших месяцах» войны в Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход войны в Украине может решиться в ближайшие месяцы, поэтому Брюссель должен больше поддерживать Киев.

«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее, - заявил он в интервью испанской газете El País. - В ближайшие месяцы может решиться [исход] войны. Сопротивляться - это значит побеждать».

Боррель отметил, что Европа должна «взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой к любым возможностям».