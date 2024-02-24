То ли «невинная жертва сионистов», то ли перебежчик кипящий котел
Видный представитель правящей сирийской партии БААС Мутаа аль-Сархан был «похищен Израилем» возле оккупированных Голанских высот.
Война для всех официально «заслуженных партийцев», долгие годы находившихся у власти, пользовавшихся невиданными для простого населения льготами, стоявшими выше все писанных и неписанных законов, всегда является «моментом истины».
Рано или поздно перед каждым из них встает вопрос: «готов ли ты пожертвовать жизнью за идею» или же партбилет для тебя был нужен лишь как пропуск в красивую жизнь около вершин власти? Когда в Сирии вспыхнула гражданская война и города попадали в руки повстанцев, а также боевиков ИГ, многие функционеры БААС сидели ниже травы, тише воды, стремясь уловить текущую конъюнктуру – а кто победит?
Впрочем, не сильно отличаясь в этом от своих иракских соратников при Саддаме Хусейне в период американской оккупации и даже российских коллег, единороссов, которые во время мятежа Пригожина просто испарились, словно их и не было. Потом-то, после того как наступила некая определенность – Кремль, как и режим Башара Асада, устоял – они вновь вылезли из своих нор.
И сделали вид, что ничего и не было, что они временно отступили, чтобы лучше подготовиться к подпольной борьбе. Власти сделали вид, что им поверили, потому как заменить их некем. Но тут наступил новый кризис – израильская разведка всерьез начала «рубить» связи Дамаска с «Хезболлой», физически уничтожая сидящих на них функционеров, вне зависимости от их национальности, гражданства и местонахождения.
Рубить жестко, ликвидируя физически, что является единственно правильным в обращении с подобной рода публикой, которым чужая жизнь – пиастр, сирийская копейка. Чем опять поставили их перед выбором: жизнь или идеи «оси сопротивления» и «борьбы с сионизмом».
А у них – полученные от властей материальные блага. А у них – налаженный быт. А у них – счета в банках, пристроенные на теплых местах дети и родственники, какие-никакие, но банковские счета – словом, все в шоколаде. Тут поневоле задумаешься: «Может, договориться с сионистами? Не звери же они, все не отберут, а, возможно, за сотрудничество что-то и добавят?»
Мутаа аль-Сархан, видный функционер сирийской БААС, отвечавший за связи Дамаска с «Хезболлой» на Голанских высотах, не стал долго думать и перешел на сторону Израиля. Сирийцы поначалу уже глубоко вдохнули, чтобы устроить концерт в связи с его «похищением», но эта версия не выдержала столкновения с тем фактом, что он сам пересек демаркационную линию с Израилем на Голанских высотах и сдался израильским спецслужбам.
Которые в настоящее время его интенсивно допрашивают. А он с энтузиазмом на этих допросах «поет», сдавая все, что ему известно о «движениях» «Хезболлы» в Сирии в последнее время после начала войны Израиль - ХАМАС.
Часть жителей деревни Аль-Рафид в провинции Эль-Кунейтра, где проживал Мутаа аль-Сархан, за чашкой кофе говорят, что он на самом деле работал на Израиль. Но такое «послезнание» обычное в таких случаях дело. Для нас, как и для сирийских мухабаратов, сейчас совершенно не важно, что «подозреваемому долгое время удавалось успешно притворяться приличным человеком».
Здесь главное в другом. Встречаясь с жестким отпором, все эти непримиримые борцы с «империализмом и мировым сионизмом» начинают резко сдавать назад и откровенно «бежать с корабля», сбрасывая свою идейную борьбу на «пушечное мясо», то есть на рядовых членов организаций, имевших несчастье поверить им. Это закономерность, не знающая исключений. Остается только надеяться, что до международного сообщества эта закономерность когда-нибудь дойдет, заставив строить свою политику в отношении «отморозков» именно с позиции силы и не иначе.