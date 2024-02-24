Джемаль Бустани, автор haqqin.az 15:23

Видный представитель правящей сирийской партии БААС Мутаа аль-Сархан был «похищен Израилем» возле оккупированных Голанских высот. Война для всех официально «заслуженных партийцев», долгие годы находившихся у власти, пользовавшихся невиданными для простого населения льготами, стоявшими выше все писанных и неписанных законов, всегда является «моментом истины». Рано или поздно перед каждым из них встает вопрос: «готов ли ты пожертвовать жизнью за идею» или же партбилет для тебя был нужен лишь как пропуск в красивую жизнь около вершин власти? Когда в Сирии вспыхнула гражданская война и города попадали в руки повстанцев, а также боевиков ИГ, многие функционеры БААС сидели ниже травы, тише воды, стремясь уловить текущую конъюнктуру – а кто победит?

Впрочем, не сильно отличаясь в этом от своих иракских соратников при Саддаме Хусейне в период американской оккупации и даже российских коллег, единороссов, которые во время мятежа Пригожина просто испарились, словно их и не было. Потом-то, после того как наступила некая определенность – Кремль, как и режим Башара Асада, устоял – они вновь вылезли из своих нор. И сделали вид, что ничего и не было, что они временно отступили, чтобы лучше подготовиться к подпольной борьбе. Власти сделали вид, что им поверили, потому как заменить их некем. Но тут наступил новый кризис – израильская разведка всерьез начала «рубить» связи Дамаска с «Хезболлой», физически уничтожая сидящих на них функционеров, вне зависимости от их национальности, гражданства и местонахождения. Рубить жестко, ликвидируя физически, что является единственно правильным в обращении с подобной рода публикой, которым чужая жизнь – пиастр, сирийская копейка. Чем опять поставили их перед выбором: жизнь или идеи «оси сопротивления» и «борьбы с сионизмом».