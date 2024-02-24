Глава МИД Германии: Украина была готова пойти на уступки...

По ее словам, тезис о том, что европейские поставки продлевают войну, «на руку» российскому президенту Владимиру Путину, который не хочет переговоров.

Запад не мешает Киеву проводить переговоры и поставляет вооружение на Украину для возможности защитить себя, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в колонке немецкого издания Bild.

Бербок заявила, что Украина хочет, чтобы война закончилась, однако президент России просто пытается «завоевать» страну, поэтому Запад помогает Киеву противостоять российской агрессии.

«Факт в том, что вот уже 731 день мы неустанно работаем с нашими международными партнерами над тем, чтобы на Украине наконец-то установился мир. Факт остается фактом: еще в марте 2022 года Украина вела переговоры с Россией в Стамбуле и была готова пойти на уступки. Конечно, основанием было то, что Россия выводит свои войска», — написала Бербок, не называя при этом, какие именно уступки предлагали украинские переговорщики.

Глава МИД Германии указывает, что вместо вывода войск произошли события в Буче.

По ее словам, президент РФ, несмотря на заявления о готовности к диалогу, не хочет идти на мирные переговоры: «Как бы это ни было ужасно, но Путин не хочет переговоров. Он не хочет мира, он хочет «завоеваний». Он сам об этом говорит».

Министр иностранных дел Германии призвала Владимира Путина освободить украинских детей, вывести российские войска и остановить войну в Украине. По ее словам, только тогда наступит мир.