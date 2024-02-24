Осужденный за убийство пенсионерки экс-депутат уехал убивать украинцев

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Олег Кинев, осужденный по делу об организации убийства, отправился из колонии на войну в Украину. Об этом пишет Meduza.

В Сети появилось видео, на котором Кинев с оружием в руках благодарит за гуманитарную помощь. Экс-депутат служит в отряде «Шторм Z».

В марте 2016 года Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима за организацию убийства пенсионерки, напоминает издание. Также его признали виновным в мошенничестве с квартирой пенсионерки. Кинев признал свою вину. В апреле 2023 года он обращался в суд с просьбой смягчить ему наказание и заменить неотбытую часть заключения на принудительные работы.