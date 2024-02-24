В Баку в Спортивном центре «Серхедчи» состоялся отборочный матч чемпионата мира-2027 между сборными Азербайджана и Косово.

Наша команда, впервые участвующая в отборе на ЧМ, одержала историческую победу – 87:77.

Напомним, в первом матче отборочного турнира Азербайджан проиграл в гостях Швейцарии – 53:72. А баскетболисты Косово обыграли дома Ирландию – 83:76.

Турнирное положение в группе «А»:

1. Азербайджан – 3 очка (2 матча)

2. Косово – 3 (2)

3. Швейцария – 2 (1)

4. Ирландия – 1 (1).

Сегодня в другом матче нашей группы Ирландия примет Швейцарию.

Сборная Азербайджана свой следующий матч проведет 21 ноября в гостях против Ирландии.

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп гарантированно выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.