Министр обороны: У Украины готов «мощный» план

При этом, по словам главы украинского оборонного ведомства, около половины западной военной помощи поступает в Украину с опозданием.

У Украины готов «мощный и сильный» план на 2024 год, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров на конференции «Украина. Год 2024».

«Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План-2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, дает не только надежду, но и даст результаты в 2024 году. Мы работаем со всеми составляющими Силами безопасности и обороны», - заявил Рустем Умеров.

Умеров подчеркнул, что война России и Украины — крупнейший военный конфликт со времен Второй мировой войны: «Мы имеем линию фронта протяженностью 3200 км, имеем интенсивные боевые действия на линии фронта протяженностью 1200 км».

По словам министра обороны, около половины западной военной помощи поступает в Украину с опозданием, что приводит к потерям: «Поскольку ситуация всегда динамична, всегда меняется, на данный момент выделение не всегда означает обеспечение. 50% не поступает вовремя».

Важным направлением работы для Украины остается строительство фортификационных сооружений — эту работу украинское Минобороны координирует с другими ведомствами, сказал Умеров.

Говоря о вооружениях, он подчеркнул, что «именно в Украине расстояние от конструкторского бюро до боевого применения на поле боя является самым коротким в мире», добавив, что украинская сторона работает над тем, «чтобы оно было еще более коротким».