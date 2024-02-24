Федерация зимних видов спорта Азербайджана и туристический центр "Шахдаг" провели Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту среди детей.

В соревновании, помимо юных азербайджанских спортсменов, приняли участие представители России, Казахстана, Германии, США и Великобритании. Всего было около 70 участников.

В итоге 1-е места заняли Розалия Дубенцова (Азербайджан, категория 6-8 лет), Михаил Филипов (Россия, 6-8 лет), Александра Кускина (Россия, 9-12 лет), Кирилл Костин (Россия, 9-12 лет), Нурель Гаджибейли (Азербайджан, 13-17 лет), Панке Карл-Лео (Германия, 13-17 лет).

Победители и призеры были награждены медалями, дипломами и различными призами.