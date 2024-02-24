Главный разведчик Украины анонсировал «сюрпризы» в Крыму

«Война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять - с оккупации украинского Крыма…» - заявил Буданов, отметив, что сопротивление местного украинского населения не утихало ни на минуту, несмотря на «репрессии».

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов анонсировал «сюрпризы» для российских военных в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться Крымским мостом. Его слова приводят украинские СМИ.

«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Поставленные задачи выполнены», - отметил начальник ГУР.

Он заявил, что Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под огневым воздействием Украины.

«Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые… находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам. Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться… «Крымским» мостом», - отметил Буданов.