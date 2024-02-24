Франция передала Армении ракетные комплексы LRU?

Эльяс Шафиев, собкор 16:48

Как сообщалось ранее, 22 февраля в Армению была доставлена очередная партия французского оружия. По сообщениям армянских и французских СМИ, речь идет о приборах ночного видения, радарах Ground Master 200 и биноклях. На следующий день министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетил Ереван и провел переговоры о дальнейшем развитии военного партнерства между двумя странами. Сообщается, что в ходе этих переговоров армянская сторона проявила заинтересованность в покупке у Парижа зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Мистраль».

В армянском сегменте соцсетей утверждается, что Франция также отправила в Армению ракетные установки LRU. Такое заявление впервые опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» 23 февраля пользователь под ником Cilician Kingdom. «Франция передала Армении 20 ракетных установок LRU», — сообщил тот же пользователь, не уточнив никаких дополнительных подробностей. На следующий день, 24 февраля, на этот раз в социальной сети «Однокласники» пользователь под ником «Армения Родина Моя» сообщил, что новость о том, что Франция предоставила Армении ракетные установки ЛРУ, «подтвердилась» без ссылки на какой-либо источник. «Подтверждается информация о том, что в Армению доставлено несколько единиц реактивных систем LRU (Lance Rocket Unitaire) французского производства. Точное количество и местонахождение базы не называются», — утверждает пользователь под ником «Армения Родина Моя».