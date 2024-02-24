Франция передала Армении ракетные комплексы LRU?
Как сообщалось ранее, 22 февраля в Армению была доставлена очередная партия французского оружия. По сообщениям армянских и французских СМИ, речь идет о приборах ночного видения, радарах Ground Master 200 и биноклях.
На следующий день министр обороны Франции Себастьян Лекорню посетил Ереван и провел переговоры о дальнейшем развитии военного партнерства между двумя странами.
Сообщается, что в ходе этих переговоров армянская сторона проявила заинтересованность в покупке у Парижа зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Мистраль».
В армянском сегменте соцсетей утверждается, что Франция также отправила в Армению ракетные установки LRU. Такое заявление впервые опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» 23 февраля пользователь под ником Cilician Kingdom.
«Франция передала Армении 20 ракетных установок LRU», — сообщил тот же пользователь, не уточнив никаких дополнительных подробностей.
На следующий день, 24 февраля, на этот раз в социальной сети «Однокласники» пользователь под ником «Армения Родина Моя» сообщил, что новость о том, что Франция предоставила Армении ракетные установки ЛРУ, «подтвердилась» без ссылки на какой-либо источник.
«Подтверждается информация о том, что в Армению доставлено несколько единиц реактивных систем LRU (Lance Rocket Unitaire) французского производства. Точное количество и местонахождение базы не называются», — утверждает пользователь под ником «Армения Родина Моя».
LRU — французский модернизированный аналог американской реактивной системы M270. В свою очередь, М270 является аналогом HIMARS, но имеет гусеничную, а не колесную базу и несет в два раза больше ракет, чем HIMARS. Подобные системы для Франции были разработаны при участии немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann – как и аналогичные немецкие системы MARS II. Франция имеет LRU на вооружении своей армии с 1989 года.
Информация кажется сомнительной — маловероятно, что Франция, располагая на собственных складах таким оружие, станет передавать его Армении. Ранее Париж предоставил Украине многочисленные артиллерийские комплексы, в том числе несколько единиц реактивных установок LRU, в конечном итоге истощив свои арсеналы.
Также сомнительно, что Франция, поставляя в Армению лишь военную технику оборонительного характера, как это заявляется в официальных сообщениях. Потому что Париж и «друзья Армении на Западе» пытаются вооружить Ереван с целью восстановить безнадежно нарушенный военный баланс с Азербайджаном.
В этой связи распространенная в социальных сетях информация об отправке в Армению ракетных установок LRU не выглядит достоверной, но, тем не менее, учитывая стратегическую значимость оружия, информация требует перепроверки и подтверждения.
Армения уже заказала у Индии ракетные установки «Пинака», часть из них была поставлена в прошлом году. «Пинака» имеет дальность действия 90 километров и считается аналогом реактивных систем HIMARS.