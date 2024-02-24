Лукашенко: «Я из Баку ехал в Ереван и передавал сигналы»

По словам Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев на протяжении ряда лет не только призывал к мирному урегулированию, но и предлагал финансовую поддержку армянской стороне: «Я невольным посредником оказался - из Баку ехал в Ереван и передавал эти сигналы. Вплоть до вложений в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан - богатая страна. Было очень много предложений по-хорошему решить этот вопрос».

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах, рассказал, как в свое время играл роль посредника между Баку и Ереваном в попытке мирно урегулировать армяно-азербайджанский конфликт. Его цитирует БелТА.

Тем не менее прежнее руководство Армении не шло на мирное урегулирование, и проблемные вопросы накапливались. «Это все накапливалось и рухнуло на Никола Воваевича Пашиняна, на его правительство. Он-то вообще мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Арменией районы азербайджанские - это пустыня была. В самом красивом месте, в теплом, уютном, где могли жить люди. Более миллиона беженцев азербайджанских - огромный груз на Азербайджане и многие другие проблемы», - заявил глава белорусского государства.

«Ну, довоевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне - наши близкие, наши родные люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы попали в такую ситуацию. И ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже», - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что на эту тему уже не раз говорили и что для всех членов ОДКБ Азербайджан - не чужая страна: «В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. А в-третьих, а Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война и погибли бы тысячи людей. Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения (и они это признали) оккупировала пять или шесть районов азербайджанских».

Лукашенко указал также на контакты Армении с Францией: «Они же все время там, во Франции, с Эммануэлем Макроном общаются. Последовали заявления: Франция поможет и системами ПВО, и в военной области, и в экономике. В общем, возьмет Ереван на плечи и понесет. Никто никого не понесет. Вы видите, что происходит во Франции. Поэтому политикам в Ереване надо очнуться и, по-народному говоря: не надо терять то, что есть».