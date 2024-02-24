Отмечается, что Трамп и Милей, которые ранее обменивались дружескими посланиями в социальных сетях, впервые встретились в кулуарах Консервативной конференции политических действий (CPAC).

Президент Аргентины Хавьер Милей, который в ходе предвыборной гонки получил прозвище «мини-Трамп», встретился с Дональдом Трампом и пожелал ему успеха на президентских выборах в США в этом году, передает Bloomberg.

«Президент! Как я счастлив! Очень рад вас видеть! Я так рад!» — сказал при встрече Милей, обнимая и похлопывая Трампа по спине.

«Вы были величайшим президентом и, я надеюсь, будете им снова», — сказал Милей.

Трамп тоже похвалил Милея: назвал его «отличным джентльменом»: «Он один из немногих, кто действительно может сделать это хорошо — снова сделать Аргентину великой».

Милей стал президентом Аргентины в декабре 2023 года. После этого он подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики страны. Во время инаугурации он предупредил, что аргентинцам придется пережить «месяцы боли», пока он работает над тем, чтобы вывести страну из экономического кризиса.