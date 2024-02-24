Неожиданное заявление Буданова

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов опроверг поставки иранских баллистических ракет в Россию. Об этом он заявил на полях форума «Украина. Год 2024», сообщает «Европейская правда».

«Их нет. Это все не соответствует действительности», – сказал Буданов, отвечая на вопрос относительно данных СМИ о поставленных Ираном баллистических ракетах России.

Относительно поставок россиянам ракет Северной Кореи Буданов сказал, что несколько таких ракет были использованы: «Но относительно масштабного применения – это тоже не соответствует действительности».

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Иран с начала 2024 года уже отправил в Россию несколько партий своих баллистических ракет класса «земля-земля» в рамках договоренностей по углублению сотрудничества между двумя странами. Постоянное представительство Ирана при ООН опровергло это сообщение. В США эту информацию официально не подтверждали.