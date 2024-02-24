Израиль и ХАМАС за столом переговоров
Представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.
Еще одной темой переговоров будет обмен заключенными и заложниками между Израилем и палестинскими группировками из Газы.
По информации египетских СМИ, после контактов в Дохе у сторон запланировано продолжение переговорного процесса в Каире.
23 и 24 февраля в столице Франции состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле. Источники портала добавили, что администрация США пытается достичь договоренностей до наступления священного для мусульман месяца Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта.