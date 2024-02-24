Израиль и ХАМАС за столом переговоров

Представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

Еще одной темой переговоров будет обмен заключенными и заложниками между Израилем и палестинскими группировками из Газы.

По информации египетских СМИ, после контактов в Дохе у сторон запланировано продолжение переговорного процесса в Каире.