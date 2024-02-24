Спикер парламента Турции: У Армении нет другого выбора...

У Армении нет другого выбора, кроме как жить в мире и безопасности с Азербайджаном, сказал председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш журналистам, возвращаясь из Баку, где принимал участие в 14-м пленарном заседании Азиатской парламентской ассамблеи.

«Карабахский регион, находившийся под оккупацией армян более 30 лет, был освобожден за 44 дня. В армянской диаспоре резко отреагировали на слова Никола Пашиняна о том, что он признает Карабах частью Азербайджана», - заявил Куртулмуш.

По его словам, некоторые круги, в частности армянская диаспора в Европе и США, не хотят мира в этом регионе.