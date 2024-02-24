«Глава» Запорожья рассказал о депортации выступивших против России украинцев

Российские военные и чиновники, пришедшие к власти после оккупации территории Запорожской области, выселяли из домов украинцев, которые не поддержали действия армии РФ. Об этом в интервью пропагандистке Надане Фридрихсон рассказал назначенный Москвой «губернатор» Евгений Балицкий.

По его словам, которые приводит The Moscow Times, процесс депортации начался до объявления Россией о включении оккупированных территорий в свой состав 30 сентября 2022 года. Балицкий отметил, что было выселено значительное количество семей: «Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации. Таких людей мы, пользуясь положением, которое у нас на тот момент было, пока мы не присоединились в юридическом плане к Российской Федерации, мы таких людей повыселяли».

По словам Балицкого, выселение происходило с соблюдением формальностей: жителям зачитывали решение о выселении, после чего они отправлялись «к себе в бандерштат» строить свой «гей-мир»: «Кого-то принудительно выселяли: доводили до ленточки, зачитывали решение о его выселении, давали бутылку воды и отправляли. <…> Ну, что делать с женщиной с тремя детьми, у которой другое убеждение, но она не считает Россию своей родиной, она не считает, что-то, что происходит - правильно. Что нам, убивать ее?»

В оправдание действий чиновников, которые выселяли украинцев, он сказал, что они «хотели избежать лишней крови»: «Все, что могли, делали. Но это не значит, что я толстовец. Нет, я не толстовец. Мы били — и били жестко. И, к сожалению, приходилось принимать иногда крайне жесткие решения, о которых пока я рассказывать не буду».

Евгений Балицкий до начала войны был депутатом Запорожского областного совета и Верховной рады Украины. После оккупации занял пост «главы военно-гражданской администрации» в регионе, а затем был назначен «губернатором».