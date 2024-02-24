Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 19:18

Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян, находящийся с визитом в Индии, встретился с генеральным директором «Национальной корпорации развития навыков» Ведомом Мани Тивари. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся векторов сотрудничества в сфере социальной защиты, а также коснулись обязательств, достигнутых в 2022 году в рамках Меморандума о сотрудничестве. В ходе встречи Мкртчян предложил рассмотреть возможность разработки необходимых нормативных актов для обеспечения трудоустройства индийцев, прибывающих в Армению. Обсуждалась также идея создания подходящей платформы, которая, с одной стороны, позволила бы привлекать индийскую рабочую силу, а с другой – представлять имеющиеся в Армении вакансии через Единую социальную службу.

С учетом развивающихся индийско-армянских отношений обсуждение этих тем ни для кого не стало сюрпризом. Как известно, в регионах Индии очень остро стоит вопрос трудоустройства и оплаты, а высокая конкуренция на местном рынке труда приводит к тому, что люди зарабатывают в месяц не более 20-30 долларов. В Армении же, по словам председателя Республиканского союза работодателей Гагика Макаряна, индийцы могли бы получать от 300 до 700 долларов в месяц и, соответственно, отправлять существенную часть заработка своим родственникам в Индию. Отметим, что подобная миграционная тенденция характерна в основном для стран с развитой экономикой, стремящихся закрывать целый ряд малопривлекательных производственных вакансий за счет найма иностранных работников. Что же касается Армении, которую никак не отнесешь к странам с развитой экономикой, то, как известно, десятки тысяч граждан этой страны ежегодно выезжают на заработки в Россию и в другие страны, поскольку не могут найти работу на родине.

Зачем же, спрашивается, армянам, которые даже себя толком прокормить не могут, нужны десятки тысяч голодных индийцев? Трудно сказать, какие легенды про райские условия в Армении наплели ее посланцы доверчивым индусам. Тем более что толком ответить на этот вопрос не может даже сам Гагик Макарян, чьи объяснения о привлекательности Армении для индийских мигрантов связаны исключительно с будущим. Председатель Республиканского союза работодателей считает, что если в ряде областей страны активизируется строительный сектор, в котором в основном и заняты индийцы, то у них со временем появится возможность заселяться и трудоустраиваться в Армении. Но в свете высоких темпов оттока местного населения, особенно из регионов Армении, подобные перспективы выглядят весьма сомнительно. Что, впрочем, признает и сам Макарян, отметивший непростое социально-экономическое положение, сложившееся в семи-восьми областях Армении, где даже местные жители с трудом находят себе работу. Поэтому развитие событий, о котором говорит Макарян, создаст в этих регионах не только серьезную конкуренцию, но и значительные риски для рынка труда. В то же время в самом Ереване, как утверждает председатель Республиканского союза работодателей, такой проблемы пока нет. И приглашает индусов поработать в строительном секторе, а также в клининговой сфере, то есть на уборке квартир, офисов и отелей.

Как это обычно принято, работодатели привлекают потенциальных мигрантов посулами высоких заработков. Вот и Маркарян пытается убедить индийских бедняков, что армяне неохотно занимают малопрестижные вакансии каменщиков и уборщиков, иначе не было бы нужды приглашать в страну индусов. Но при этом, естественно, умалчивает, что, по официальным данным, в двухмиллионной Армении насчитывается примерно 180 тысяч безработных. О том, что Гагик Макарян, мягко выражаясь, хитрит, свидетельствуют также и многочисленные публикации в индийских СМИ, раскрывающие подробности того, как мошенники из Армении вначале обманом завлекают индийцев, обещая им «приличные заработки» в сочетании с возможностью попасть в дальнейшем в Европу, а потом бросают их на произвол судьбы. Так тысячи молодых людей, преимущественно из самого развитого в Индии в социально-экономическом плане штата Керала, стали жертвами мошенников. Судя по данным из армянских источников, в Армении сегодня реально процветает мафия «фальшивых рабочих мест». На что тот же Гагик Макарян ответил, что вся ответственность за подобные факты лежит на… индийцах, которые обзавелись в стране обширными связями и теперь используют их, чтобы заманивать в Армению своих соотечественников и зарабатывать на них приличные деньги.