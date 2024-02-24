«Спланированные диверсии»: в Польше высыпали из вагонов тонны украинской кукурузы

В ночь на 25 февраля в Польше протестующие фермеры, которых Служба безопасности Украины связывает с пророссийскими организациями, высыпали 160 тонн украинской кукурузы из восьми полувагонов на станции около села Котомеж, сообщается в Facebook-аккаунте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Зерно следовало в порт Гданьска, откуда должно было быть направлено в другие страны.

Как отметил глава министерства Александр Кубраков, украинская сторона выполняет обязательства и договоренности с польским правительством и не экспортирует определенные виды агропродукции на территорию Польши. По его словам, «ни зерно, ни кукуруза, ни рапс не остаются там». Он отметил, что это уже четвертый случай подобного «вандализма, безнаказанности и безответственности» на польских железнодорожных станциях. Кубраков также заявил, что это похоже на «спланированные диверсии».

Накануне подобный инцидент произошел на станции Дорохуск в Люблинском воеводстве. Тогда высыпали пять тонн украинской сои. Заявлялось, что полиция разбирается в деталях произошедшего.

Польские фермеры недовольны увеличением налогов и урезанием субсидий, а также решением Еврокомиссии снять с 15 сентября торговый запрет на зерно из Украины, из-за чего польские аграрии проигрывают в конкуренции с украинскими.

По сведениям источников The Insider, а также СБУ, один из организаторов протестов Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport, действительно связан с Россией. Он состоит в пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости», один из лидеров которой призывал признать Крым российским и посещал полуостров в 2015 году.