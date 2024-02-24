Глава военной разведки Украины о смерти Навального

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно, — он реально погиб от тромба. И это более-менее подтверждено. Это взято не из интернета, но, к сожалению, естественная [смерть]», — сказал глава ГУР на форуме «Украина. Год 2024».

Других подробностей он не привел.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила, что 16 февраля Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве заявляли, что политик почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Источник RT утверждал, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В колонии матери Алексея Навального заявляли, что он умер от «синдрома внезапной смерти». В медицинском заключении о смерти, которое выдали Людмиле Навальной, причиной смерти указывались «естественные причины». Тело Алексея Навального не выдавали родственникам девять дней. Вечером 24 февраля тело передали матери.