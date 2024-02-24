«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне... Каждая потеря - это большая потеря для нас… Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине есть без вести погибшие, однако это число пока не будет озвучено: «Прошлые обмены показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней. Мы не знаем, сколько они убили гражданских. Мы узнаем это, когда покончим с Россией».

Президент также озвучил свою оценку российских потерь в войне. По словам Зеленского, за два года войны погибли 180 тысяч военнослужащих РФ. В сумме вместе с ранеными эта цифра составляет до 500 тысяч человек, добавил он.