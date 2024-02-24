Корреспондент Bild Надя Асвад, которая сопровождает Бербок, сообщает, что колонна машин с главой МИД Германии отправилась в сторону Черного моря, чтобы посетить опреснительную станцию, расположенную в 50 км от линии фронта.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена досрочно прервать свой визит в украинский город Николаев, поскольку за ее кортежем в какой-то момент начал следить российский дрон, сообщают немецкая телекомпания ZDF и газета Bild.

«По пути на станцию к колонне машин приблизился российский разведывательный беспилотник. Обычно за его появлением следует атака с воздуха, — пишет Bild в своем телеграме. — У украинских членов делегации сработал тревожный сигнал на смартфоне, водители стали пытаться уйти от дрона. Но он летел за колонной, преследуя их. В итоге им удалось оторваться, дрон улетел прочь».

Журналисты ZDF добавили, что отмену визита подтвердил МИД Германии. Членам делегации, по сообщению СМИ, предложили пересесть в бронированные автомобили.

В субботу Бербок находилась с визитом в Одессе и была вынуждена провести вечер в бомбоубежище, поскольку в городе объявили воздушную тревогу.