Зеленский о переговорах с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме «Украина. Год 2024», что пока не видит возможности для мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.
«Разве возможно говорить с глухим человеком?.. Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он [Путин] сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка. Это была большая ошибка, для него — маленькая, а для нас — это трагедия. Это безусловная трагедия, поэтому должна быть справедливость в этом вопросе», — отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина не проигрывает в этой войне, пояснив, что тяжелее всего было два года назад. Тем не менее, по словам президента, у Украины «нет альтернативы не победить».
«Что такое «Украина проигрывает»? Нас не будет, не будет нашего существования. Нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь», — заявил Зеленский, добавив, что ситуации на поле боя, в частности в вопросах потерь, зависит от партнеров и их поддержки.
Президента Украины также попросили вспомнить о беседе с глазу на глаз с российским лидером 9 декабря 2019 года в Париже, когда там проходила «нормандская встреча» с участием Зеленского, Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.
«У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работающая... Я показывал: посмотри, за какое время мы отвели. Я ему показал, что мы будем 20 лет отводить, это значит, что мы будем 20 лет находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы говорили. Очень долго об этом говорили, торговались.
Вторым вопросом была история по газу, о суде, который мы выиграли… Там было акцептирование того, что они передадут деньги нам, мы получили тогда деньги.
И третий вопрос был по обмену. Тогда мы поменяли более 100 человек», - цитирует «Украинская правда» Зеленского.