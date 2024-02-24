Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме «Украина. Год 2024», что пока не видит возможности для мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает УНИАН.

«Разве возможно говорить с глухим человеком?.. Вопрос в юридической и политической плоскости. Мы предложим площадку, на которой он [Путин] сможет согласиться с тем, что он проиграл эту войну и что это была большая ошибка. Это была большая ошибка, для него — маленькая, а для нас — это трагедия. Это безусловная трагедия, поэтому должна быть справедливость в этом вопросе», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина не проигрывает в этой войне, пояснив, что тяжелее всего было два года назад. Тем не менее, по словам президента, у Украины «нет альтернативы не победить».

«Что такое «Украина проигрывает»? Нас не будет, не будет нашего существования. Нам точно не подходит такой финал борьбы за свою жизнь», — заявил Зеленский, добавив, что ситуации на поле боя, в частности в вопросах потерь, зависит от партнеров и их поддержки.