Зеленский заявил, что его планы оказались на столе Путина

Россия знала о планах Украины по контрнаступлению на фронте прошлой осенью. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам форума «Украина. Год 2024».

«Наши контрнаступательные действия прошлой осенью были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что у Украины есть план на 2024 год. Однако чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет неожиданный для россиян результат.

23 февраля президент Зеленский в интервью Fox News заявил, что в этом году Украина, кроме обороны, будет планировать новую контрнаступательную операцию.