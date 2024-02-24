Украина передаст России план урегулирования

Зеленский пояснил слова главы своего офиса Андрея Ермака, что приглашение России на вторую конференцию по Украине в Швейцарии возможно. Он отметил, что представителям России будет только представлен подготовленный участниками конференции план.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев намерен передать Москве свой план урегулирования на второй конференции в Швейцарии, однако добавил, что не считает это переговорами.

«Россия может не принять документ, который будет подготовлен на первом саммите, этот документ будет представлен России, и он будет готов для второго саммита», - сказал украинский президент на конференции «Украина. 2024 год».

На вопрос, возможны ли в настоящее время переговоры Украины с Россией, Зеленский ответил отрицательно.

Украинский лидер добавил, что надеется на проведение первого форума по Украине в Швейцарии в ближайшие месяцы, возможно весной. Примерные сроки второго форума он называть не стал, но добавил, что в Украине «хотели бы, чтобы он состоялся уже, может быть, не на Европейском континенте».

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с президентов Украины, что он попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу.