Советские выборы в США: сплотимся вокруг единого кандидата не наши метаморфозы
Как и ожидалось, Дональд Трамп одержал уверенную победу на республиканских праймериз в Южной Каролине. Он набрал 59,9 процента голосов, его единственная оставшаяся противница Никки Хейли - 39,9 процента.
Что и говорить, это был настоящий разгром Хейли, тем более унизительный, что этот штат был ее домом, где она дважды становилась губернатором. В Америке это довольно редкое явление. Можно пересчитать по пальцам число кандидатов, проигравших в своих родных штатах.
Под Трампа в Южной Каролине легла вся республиканская рать штата: губернатор, два сенатора, четверо конгрессменов. Ему отдали голоса мужчины и женщины, люди с различным уровнем доходов, и единственной группой, в которой он проиграл, были избиратели с высшим образованием (кто бы сомневался, что так будет?).
Три четверти тех, кто за него проголосовал, являются белыми христианами-евангелистами. И это за месяц до того, как начнется судебный процесс над Трампом по обвинению в подкупе проститутки. «Меня такие цифры просто шокируют», - говорит бывший губернатор штата Марк Сэнфорд, который в 2009 году сам был повинен в адюльтере. Тогда он сказал супруге, что пошел покорять горы Аппалачей, а на самом деле отправился к своей любовнице Ане Белен в Аргентину.
Сэнфорд покаялся и смог досидеть весь второй срок в кресле губернатора. Трампу угрызения совести не свойственны, и свою вину он никогда не признает.
У американцев уже не осталось никаких сомнений в том, что Республиканская партия, именующая себя «Великой старой партией», стала партией Дональда Трампа, его собственностью. Признанный судом в Нью-Йорке мошенником, ставший объектом четырех судебных процессов, он смог накинуть на нее удавку. Никаких других диссидентов, кроме Хейли, которые присутствовали на раннем этапе праймериз, там не осталось.
Впереди партийные выборы в штате Мичиган, которые состоятся в ближайший вторник, а потом так называемый «супервторник» 5 марта, где проголосуют республиканцы уже 16 штатов. Но в Мичигане положение Хейли еще более отчаянное - по результатам опросов, там Трамп может победить, набрав 79,8 процента голосов. А всего в национальном масштабе у него поддержка 76,7 процента республиканцев.
Но Никки Хейли не выходит из гонки. В конце концов, почему она должна это сделать? «40 полученных мною процентов - это, конечно, не 50, - говорит она. - Но это не какая-то узкая прослойка. Множество избирателей в нашей Республиканской партии говорят, что они хотят альтернативы».
Как бы то ни было, итог праймериз совершенно ясен - Трамп уже стал де-факто кандидатом от партии на ноябрьских выборах. И поскольку у демократов также нет альтернативы, ему неизбежно придется вновь сойтись на ринге с Джо Байденом.
А в ноябре победа ему отнюдь не гарантирована. Как пишет Politico, «Трамп вплотную подошел к номинации, но у него проявляются видимые признаки слабости».
По опросам 31 процент избирателей считает, что Трамп не должен быть президентом, если его осудят хотя бы по одному делу. Южная Каролина не стала в этом смысле исключением - там 3 из 10 избирателей говорят, что не проголосуют за Трампа, если его осудят.
20 процентов отдавших Хейли на праймериз в штате проголосовали именно за нее, но 1 из 10 избирателей заявил, что они выступили против Трампа.
Всего же по опросу, проведенному Fox News/AP/NORC, 35 процентов всех избирателей будут разочарованы, если Трамп станет номинантом у республиканцев, а 21 процент заявляет, что не станет голосовать за него в ноябре ни при каких условиях. Те же цифры по трем штатам - Айове, Нью-Гэмпширу и Южной Каролине, где столь блистательно победил Трамп. Там 20 процентов граждан говорят, что голосовать за Трампа не будут.
Так что победа Дональда на выборах в ноябре совсем не гарантирована. Что же касается праймериз, то отказ Никки Хейли выйти из гонки вполне объясним. Она становится символом борьбы с Трампом независимо от того, что шансов победить у нее практически нет. «У людей должен быть выбор, - говорит она. - Это не должно быть выборами в советском духе с одним кандидатом. И право выбора даю им я».