Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 20:59

Как и ожидалось, Дональд Трамп одержал уверенную победу на республиканских праймериз в Южной Каролине. Он набрал 59,9 процента голосов, его единственная оставшаяся противница Никки Хейли - 39,9 процента. Что и говорить, это был настоящий разгром Хейли, тем более унизительный, что этот штат был ее домом, где она дважды становилась губернатором. В Америке это довольно редкое явление. Можно пересчитать по пальцам число кандидатов, проигравших в своих родных штатах.

Под Трампа в Южной Каролине легла вся республиканская рать штата: губернатор, два сенатора, четверо конгрессменов. Ему отдали голоса мужчины и женщины, люди с различным уровнем доходов, и единственной группой, в которой он проиграл, были избиратели с высшим образованием (кто бы сомневался, что так будет?). Три четверти тех, кто за него проголосовал, являются белыми христианами-евангелистами. И это за месяц до того, как начнется судебный процесс над Трампом по обвинению в подкупе проститутки. «Меня такие цифры просто шокируют», - говорит бывший губернатор штата Марк Сэнфорд, который в 2009 году сам был повинен в адюльтере. Тогда он сказал супруге, что пошел покорять горы Аппалачей, а на самом деле отправился к своей любовнице Ане Белен в Аргентину. Сэнфорд покаялся и смог досидеть весь второй срок в кресле губернатора. Трампу угрызения совести не свойственны, и свою вину он никогда не признает.

У американцев уже не осталось никаких сомнений в том, что Республиканская партия, именующая себя «Великой старой партией», стала партией Дональда Трампа, его собственностью. Признанный судом в Нью-Йорке мошенником, ставший объектом четырех судебных процессов, он смог накинуть на нее удавку. Никаких других диссидентов, кроме Хейли, которые присутствовали на раннем этапе праймериз, там не осталось. Впереди партийные выборы в штате Мичиган, которые состоятся в ближайший вторник, а потом так называемый «супервторник» 5 марта, где проголосуют республиканцы уже 16 штатов. Но в Мичигане положение Хейли еще более отчаянное - по результатам опросов, там Трамп может победить, набрав 79,8 процента голосов. А всего в национальном масштабе у него поддержка 76,7 процента республиканцев. Но Никки Хейли не выходит из гонки. В конце концов, почему она должна это сделать? «40 полученных мною процентов - это, конечно, не 50, - говорит она. - Но это не какая-то узкая прослойка. Множество избирателей в нашей Республиканской партии говорят, что они хотят альтернативы».

Как бы то ни было, итог праймериз совершенно ясен - Трамп уже стал де-факто кандидатом от партии на ноябрьских выборах. И поскольку у демократов также нет альтернативы, ему неизбежно придется вновь сойтись на ринге с Джо Байденом. А в ноябре победа ему отнюдь не гарантирована. Как пишет Politico, «Трамп вплотную подошел к номинации, но у него проявляются видимые признаки слабости». По опросам 31 процент избирателей считает, что Трамп не должен быть президентом, если его осудят хотя бы по одному делу. Южная Каролина не стала в этом смысле исключением - там 3 из 10 избирателей говорят, что не проголосуют за Трампа, если его осудят. 20 процентов отдавших Хейли на праймериз в штате проголосовали именно за нее, но 1 из 10 избирателей заявил, что они выступили против Трампа.