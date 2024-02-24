«Карабах», который в минувший четверг в грандиозном матче прошел португальскую «Брагу», сегодня играл на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова с «Сумгаитом».

Гурбан Гурбанов дал отдохнуть футболистам, которые отыграли 120 в игре с «Брагой», и выпустил на поле полурезервный состав. Но и этого оказалось достаточно, чтобы победить. «Карабах» выиграл 2:0. А голы забивали Адама Диакаби (52-я минута) и Яссин Бензиа (83-я).