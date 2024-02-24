Премьер-лига: «Карабах» полурезервным составом обыграл «Сумгаит» ВИДЕО
Сегодня завершился 24-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах», который в минувший четверг в грандиозном матче прошел португальскую «Брагу», сегодня играл на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова с «Сумгаитом».
Гурбан Гурбанов дал отдохнуть футболистам, которые отыграли 120 в игре с «Брагой», и выпустил на поле полурезервный состав. Но и этого оказалось достаточно, чтобы победить. «Карабах» выиграл 2:0. А голы забивали Адама Диакаби (52-я минута) и Яссин Бензиа (83-я).
В другом матче дня «Зиря» разгромила «Араз-Нахчыван» - 3:0. На 20-й минуте Вандерсон Мело отправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте отличился Рагим Садыхов, а на 77-й – Рафаэль Уциг.
Другие результаты 24-го тура: «Кяпяз» - «Габала» - 2:1, «Туран-Товуз» - «Нефтчи» - 1:1, «Сабаил» - «Сабах» - 2:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 54 очка (23 матча)
2. «Сумгаит» - 36 (24)
3. «Нефтчи» - 36 (24)
4. «Зиря» - 35 (24)
5. «Сабаил» - 34 (24)
6. «Туран-Товуз» - 31 (24)
7. «Сабах» - 31 (24)
8. «Араз-Нахчыван» - 31 (24)
9. «Кяпяз» - 23 (24)
10. «Габала» - 15 (23).