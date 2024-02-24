Нетаньяху не откажется от своего

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция на территории Рафаха в секторе Газа может быть отложена на некоторое время при условии сделки с группировкой ХАМАС по заложникам, однако наступление в любом случае состоится.

«Если у нас будет сделка, то операция может быть каким-то образом отложена, но она в любом случае произойдет. Если сделки не будет, то мы осуществим операцию все равно», - сказал Нетаньяху в эфире американского телеканала CBS.

Он отметил, что «через несколько недель» после того, как Израиль начнет военную операцию в Рафахе, будет одержана «полная победа».

По его словам, четыре из шести остающихся батальонов ХАМАС сконцентрированы на территории Рафаха.

Нетаньяху также подтвердил, что стороны в настоящее время работают над соглашением по заложникам, но деталей раскрывать не стал.