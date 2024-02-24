Кахабер Цхададзе вернулся в Азербайджан

Грузинский футбольный специалист Кахабер Цхададзе вновь будет работать в Азербайджане.

Он стал главным тренером клуба «Габала», который занимает последнее, 10-е место в Премьер-лиге, и расстался на днях с Эльмаром Бахшиевым.

55-летний Кахабер Цхададзе заключил с «Габалой» контракт на полтора года. Ранее в Азербайджане он возглавлял бакинские клубы «Стандард» (2008-й год) и «Интер» (2009-2014). С «Интером» Цхададзе становился чемпионом Азербайджана, выигрывал Кубок Содружества.

Бывший футболист «Манчестер Сити» после отъезда из Азербайджана работал в Казахстане и Грузии.

Помощником Цхададзе в «Габале» будет бывший главный тренер загатальского «Симурга» Георгий Чихрадзе.