Секретный визит в Киев главы ЦРУ
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс совершил секретный визит в Украину в прошедший четверг. Об этом сообщает газета The New York Times.
По ее сведениям, целью визита было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования для Киева.
Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Соединенные Штаты перестали поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды.