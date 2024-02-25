Бари Алибасов попал в реанимацию: попрощался с жизнью

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов незадолго до того, как из-за инсульта попал в реанимацию одной из московских больниц, попрощался с жизнью и со своим адвокатом Сергеем Жориным. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сам адвокат.

Ранее певец, участник группы Владимир Политов со ссылкой на жену Алибасова сообщал ТАСС, что продюсер в настоящее время находится в реанимации. «Некоторое время назад мне позвонил Бари Каримович Алибасов, и наш разговор оставил тревожный осадок. С его слов мне стало понятно, будто ему надоело играть с судьбой, он устал от жизни, прощается с ней и со мной», - рассказал собеседник агентства.

По словам Жорина, его доверитель 10 лет назад «репетировал свои похороны» в одном из московских крематориев: «После этого мы с ним подготовили завещание, в котором продюсер распорядился оставить все культурное наследие группе «На-На», а материальные ценности сыну».