Рогозин опубликовал скандальный пост

Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разместил в соцсети Х фотографии министра обороны США Ллойда Остина и гориллы.

Российские СМИ пишут, что Рогозин опубликовал два снимка: обрезанный кадр итальянского путешественника Аттилио Гатти с двумя пигмеями и гориллой в Конго, а также фотографию президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны страны Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином.

«Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями», — написал Рогозин.