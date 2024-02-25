Рогозин опубликовал скандальный пост
Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин разместил в соцсети Х фотографии министра обороны США Ллойда Остина и гориллы.
Российские СМИ пишут, что Рогозин опубликовал два снимка: обрезанный кадр итальянского путешественника Аттилио Гатти с двумя пигмеями и гориллой в Конго, а также фотографию президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны страны Рустемом Умеровым и его американским коллегой Ллойдом Остином.
«Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями», — написал Рогозин.
Пигмеи — группа низкорослых народов из Центральной Африки, на первом снимке они стоят позади обезьяны. На втором фото Ллойд находится между союзниками с Украины.
В ответ на это в комментариях Рогозину напомнили о временах его молодости, прикрепив фото, где тот делает нацистский жест.