Омбудсмен заявил о расстреле россиянами украинских пленных

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил о расстреле 24 февраля в Бахмутском районе российскими военными по меньшей мере семи украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

«Очередное военное преступление, вероятно, случилось 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не несут угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но вместо этого беспощадно расстреляли. Точное количество казненных россиянами украинцев неизвестно, вероятно их было по меньшей мере семь. Это военнослужащие СОУ (Сил обороны Украины – ред.)», - цитирует «Украинская правда» омбудсмена.

По его словам, он располагает информацией о том, из какой воинской части российские военные, расстрелявшие украинцев.

«По этому поводу немедленно обращусь с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации зафиксировали и публично признали, что российские военные убивают украинских пленных», - написал Лубинец.