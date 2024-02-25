Помощник президента: Геноцид в Ходжалы был совершен при полном молчании мира

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в результате нападения и захвата города Ходжалы ВС Армении при поддержке 366-го полка бывшего СССР были убиты 613 мирных азербайджанцев, среди которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 000 человек были ранены, 1 275 - взяты в заложники. 150 человек из Ходжалы считаются пропавшими без вести.

«Преднамеренное массовое убийство азербайджанских мирных жителей, совершенное вооруженными силами Армении в городе Ходжалы 25-26 февраля 1992 года, является геноцидом и преступлением против человечества. Преступления в Ходжалы не были единичным или спорадическим актом, а являлись неотъемлемой частью широко распространенной и систематической политики и практики этнической чистки, проводимой Арменией.

Ходжалинский геноцид стал самой страшной массовой резней ни в чем не повинного гражданского населения в Европе со времен Второй мировой войны. Ходжалинский геноцид был совершен при полном молчании и безразличии международного сообщества. Справедливость по отношению к жертвам Ходжалы была установлена самим Азербайджаном.

В сентябре 2023 года Ходжалы был освобожден от оккупации, а группа организаторов и исполнителей этого преступления вскоре предстанет перед судом. Но самым большим утешением для нас является то, что выжившие в Ходжалы и каждый гражданин Азербайджана теперь может свободно, с достоинством и гордостью посещать не только освобожденный Ходжалы, но и весь Карабах, в том числе Восточный Зангезур», - говорится в публикации Хикмета Гаджиева.