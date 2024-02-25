Заявление МИД Азербайджана

Политика этнической чистки и геноцида, проводимая Арменией против азербайджанцев, сопровождалась преступлениями против человечности, совершенными во время оккупации азербайджанских населенных пунктов Баганис Айрым, Джамилли, Кяркиджахан, Мешали, Малыбейли, Гушчулар, Гарадаглы и других. Одно из самых страшных злодеяний такого рода было совершено против жителей Ходжалы.

«26 февраля исполняется 32 года со дня Ходжалинского геноцида против мирного азербайджанского населения в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации наших территорий.

Город Ходжалы, который с октября 1991 года был окружен и отрезан от автомобильного сообщения, а с января 1992 года отключен от электроснабжения, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года был оккупирован армянскими вооруженными силами с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР под массированным артиллерийским огнем. В результате оккупации были зверски убиты 613 человек, включая 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, полностью уничтожены 8 семей, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей – обоих родителей. Из 1 275 человек, взятых в плен и в заложники и подвергнутых жестоким пыткам, судьба 150, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной до сих пор.

Применение без какой-либо необходимости тяжелой военной техники в городе Ходжалы, где проживали мирные азербайджанцы, следственные материалы о зверствах, совершенных против мирного населения, показания свидетелей, а также признание бывшего президента Армении Сержа Саргсяна в том, что «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не могут поднять руку на гражданское население. Мы смогли разрушить этот стереотип», свидетельствуют о том, что совершенная резня была не случайностью, а преднамеренным преступлением геноцида, спланированным Арменией и осуществленным подчиненными ей силами.

Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международного гуманитарного права, прав человека, а также Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Тот факт, что безнаказанности Армении за преступления против человечности не был положен конец, привел к тому, что эта страна продолжила существующую практику и во время 44-дневной Отечественной войны совершила военные преступления против населения Гянджи, Барды, Тертера, которые расположены вдали от военных действий. Это еще раз демонстрирует ужасные последствия неспособности привлечь к ответственности лиц за преступления против человечности, такие как геноцид, которые подпадают под действие универсальной юрисдикции.

С этой точки зрения поддержка мировым сообществом мер, принимаемых на национальном и международном уровне для прекращения безнаказанности преступников, а также сотрудничество в этой области имеют исключительное значение.

В этом году, в 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида, впервые на всех азербайджанских территориях, в том числе в Ходжалы - городе, который для каждого азербайджанца является символом, незаживающей раной, развевается наш трехцветный флаг.

Освобождение Ходжалы олицетворяет нашу силу и единство, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида. В то же время Азербайджан считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне и в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные во время агрессии Армении против Азербайджана.

В эту 32-ю годовщину трагедии мы с глубочайшим уважением вспоминаем и чтим память невинных жертв армянской этнической ненависти и преступлений геноцида, включая Ходжалинский геноцид», - говорится в заявлении.