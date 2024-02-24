Между Сербией и Хорватией разгорелся скандал

24 февраля глава хорватского МИД Гордан Грлич-Радман заявил, что Белград должен перестать «сидеть на двух стульях», назвав президента Сербии Александара Вучича «сателлитом» России. Он заявил, что Сербия ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, но в конце концов ей придется выбрать сторону. «…Мы не позволим, как союзники и партнеры США, русским оказывать какое-либо влияние, в том числе на стабильность Западных Балкан», — приводит его слова издание Index.

МИД Сербии назвал неприемлемым это заявление. В ведомстве отметили, что оно «продолжает создание атмосферы ненависти к республике и сербскому народу, нарушает принципы общей политики содействия миру и стабильности в регионе» и является вмешательством во внутренние дела страны. Там также выразили надежду на то, что Хорватия воздержится от подобных комментариев для сохранения добрососедских отношений в будущем.

Вучич в ответ на слова главы МИД Хорватии заявил, что он «лжет, оскорбляет сербский народ и угрожает». «Я никогда не был ничьим мальчиком на побегушках и слугой, чего нельзя сказать о Грлич-Радмане…» — сказал президент Сербии.

Это стало второй нотой протеста МИД Сербии, направленной Хорватии в феврале. 14 февраля ведомство осудило инцидент, произошедший в деревне Каштель Стари во время празднования Масленицы. Участники шествия сожгли куклу, изображающую Вучича.