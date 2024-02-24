Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:50

Эффективность каждой реализуемой реформы измеряется тем, насколько она практически полезна людям. Если реформы приводят к росту качества услуг граждан и их удовлетворенности, то они, соответственно, получают признание общества. Отметим, что, оценивая деятельность Министерства труда и социальной защиты населения по «Индексу услуг ASAN», в качестве базовых критериев рассматриваются такие параметры, как качество услуг, сроки их оказания, уровень цифровизации и степень удовлетворенности граждан. Таким образом, тот факт, что Министерство труда и социальной защиты населения в очередной раз стало лидером «Индекса услуг ASAN», был вполне ожидаем. Ведь именно эти критерии были поставлены во главу угла крупномасштабных социальных реформ в Азербайджане, реализуемых в последние годы.

Еще с мая 2019 года Центры DOST Министерства труда и социальной защиты населения, число которых продолжает расти, начали через «единое окно» оказывать оперативные, абсолютно прозрачные, инновационные социальные услуги, высоко оцененные обществом. Не случайно модель DOST была удостоена за короткий срок двадцати международных премий и сертификатов, а ряд зарубежных стран проявляют интерес к внедрению его опыта. Другая важная реформа, обеспечивающая качество, гибкость и прозрачность запросов граждан в сфере социальных услуг, была проведена в короткие сроки посредством электронных технологий. Сегодня более 90 процентов услуг, связанных с социальной защитой населения, представляются на базе цифровых платформ, на которые только за последний год поступило 422 миллиона обращений и запросов. Сегодня граждане уже могут получать справки, касающиеся социальной сферы, с помощью более тридцати служб «е-справка». Всего же с начала 2019 года было создано более пятидесяти механизмов проактивного назначения выплат посредством е-систем.