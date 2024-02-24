Зеленский назвал самое большое разочарование за время войны

Несвоевременные поставки западными партнерами оружия для защиты Украины от России являются большим разочарованием, сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Разочарован. Потому что это потеря времени, потеря людей. Это самое большое мое разочарование», - сказал Зеленский.

По его словам, это приводит к невозможности защиты, к затягиванию войны, а чем дольше длится война, тем больше жертв среди военных, гражданских, в частности, детей: «И чем больше россияне на оккупированных территориях, тем больше наших детей куда-то вывозят, куда-то в Россию. И чем дольше идет война, тем больше некоторые страны начинают колебаться. Это время. Время не играет на пользу для всех. Поэтому чем я еще могу быть разочарованным?» - сказал Зеленский.