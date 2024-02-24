В Крыму гремели взрывы

Вечером 25 февраля в Крыму прозвучала серия взрывов. «Радио Свобода» пишет, что российский «глава Севастополя» объявил воздушную тревогу в городе. Примерно в это же время крымские паблики заявили о звуках взрывов в Джанкое.

Позже также сообщалось о взрыве в районе Евпатории. Эту информацию подтверждал украинский общественный вещатель «Суспильне» со ссылкой на местного жителя.

Как утверждали местные телеграм-каналы, взрывы были связаны с работой российской противовоздушной обороны. Министерство обороны РФ впоследствии заявило об уничтожении двух ракет в акватории Черного моря.